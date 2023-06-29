О том, что в этом временно оккупированном городе, в среду, 28-го июня, фактически в течение всего дня раздавались звуки взрывов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федоров, неприятные для оккупантов «взрывные» инциденты, начались вчера в полночь, и продолжились с 10 утра, и завершились ближе к 8 вечера. При этом, наиболее громко было в местах, где фиксировалось скопление врага — поблизости от локомотивного депо, рядом с Авиагородком и в окрестностях поселка Константиновка.

Впрочем, армия Путина продолжает традиционно воевать с мирными жителями, выпуская свое «меткое ПВО» по объектам гражданской инфраструктуры: в среду обломки российских ракет угодили «прямо в сердце Мелитополя — в центральный городской парк».

Ранее мы писали о том, что под Мелитополем оккупант скончался после употребления местной «самогонки».