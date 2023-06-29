О том, что указано в законопроекте №9342, получившим во втором чтении поддержку 311 нардепов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, новым законом обеспечивается юридическое подтверждение относительно начисления ежемесячных доплат:

военнослужащим, выполняющим боезадания — от 30 000 до 100 000 гривен;

бойцам, по причине ранения переведенным под управление своего командира — 20 100 гривен;

солдатам срочной службы — 6 000 гривен;

курсантам — 2 350 гривен;

военинструкторам — от 15 000 до 30 000 гривен.

Кроме того, этим законопроектом обновляются условия отпусков на время военного положения:

для всех военнослужащих — 30 дней отпуска/ежегодно (вместо нынешних 10 дней);

для курсантов — в зимний сезон до 10 дней, и в летний до 20 дней (ранее был не предусмотрен, но в мирное время зимой — 15 дней, а летом — 30 дней);

для солдат срочной службы — 30 дней (ранее был предусмотрен только в мирное время — 10 дней).

Также, после вступления данного закона в силу:

будет запрещено участвовать в военных действиях мобилизованным без базовых навыков/не имеющим боевого опыта;

улучшат процедуру направления военнослужащих на прохождение лечения/увольнение после тяжелого ранения с оформлением надлежащих документов.

Ранее мы писали о том, в каких случаях защитники Украины могут получить по 100 000 гривен вознаграждения.