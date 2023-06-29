О том, что эффективности российской многослойной обороны, состоящей из минных полей, противотанковых рвов, забетонированных преград и траншей, охватывающих практически всю линию фронта, может помочь искусственное поднятие уровня воды в реке Токмачка после возведения новой дамбы, и это является частью стратегии, направленной на сдерживание продвижения Сил обороны нашей страны к востоку от Токмака в Запорожской области, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bellingcat.

Как видно на спутниковых фотоснимках, дамбу построили практически вплотную к линии обороны ВС РФ, огибающей Токмак, и вследствие разлива реки Токмачки в мае, к востоку от этого города подтоплены близлежащие поля, что несколько усиливает позиции путинской армии. Кроме того, следы от автошин явно указывают, что этой дамбой оккупанты активно пользуются в качестве переправы.

Ранее мы писали о том, что СМИ показали фотоснимки Каховского водохранилища после теракта российских оккупантов.