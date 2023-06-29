О том, что для получения полного размера ЖКУ-субсидий, осталось лишь несколько дней, а также как быстрее оформить данную соцпомощь, пишет «НБН», ссылаясь на материалы, опубликованные на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

В частности, для начисления ЖКУ-субсидии в летний сезон (с 1-го мая по 1-е сентября), заявки на ее назначение следовало подать на протяжении 2-х месяцев — до наступления 1-го июля, воспользовавшись нижеуказанными способами:

лично обратившись в филиалы ПФУ/Центры предоставления административных услуг/ уполномоченные органы сельских, поселковых и городских советов;

дистанционно — на портале госуслуг «Дія»/web-портале или мобильном приложении ПФУ.

Отметим, что недавно в правительстве запустили экспериментальный проект по упрощению оформления ЖКУ-субсидий: вскоре украинцам не нужно будет собирать справки, заполнять декларации о доходах для назначения соцпомощи, поскольку ПФУ в самостоятельном порядке, из открытых источников, станет получать надлежащие данные и обрабатывать сведения, требуемые для назначения выплаты.

Ранее мы писали о том, что в ближайшее время, субсидии на «коммуналку» будут получать только несколько категорий украинцев.