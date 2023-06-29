О том, что после визита в Киев на День Конституции польского лидера и президента Литвы Гитанаса Науседы, и их встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, дополнительными темами на грядущем саммите Североатлантического Альянса станут «мятеж» Пригожина и размещение РФ тактического ядерного оружия на территории Беларуси, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Польши Анджея Дуды, опубликованное в TVN24.

По словам Дуды, весьма важно было посетить столицу нашей страны именно 28-го июня, на День Конституции, с целью очередной демонстрации полной поддержки Украине в период ее борьбы с государством-террористом. Кроме того, были проведены важнейшие политические переговоры с Зеленским о том, что Киеву может принести июльский саммит НАТО: затронули вопросы относительно пролонгации сотрудничества, включая и предстоящее восстановление Украины.

Также, президент Польши подчеркнул: «новые темы» на саммите Альянса — так называемое «восстание» ЧВК «Вагнер» и размещение ядерного оружия в Беларуси.

Ранее мы писали о том, как Анджей Дуда высказался о территориальных уступках Украины для РФ.