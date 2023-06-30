О том, что утром этой пятницы, 30-го июня, армия государства-террориста вновь обстреляла Херсон и один из населенных пунктов этого региона, вследствие чего, ранения различной степени тяжести получили люди пожилого возраста, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как стало известно, сегодняшним утром россияне нанесли артиллерийский удар по жилому кварталу в Херсоне, из-за чего тяжелые травмы получила 72-летняя женщина — с ранениями в области грудной клетки и поврежденными ногами, ее экстренно госпитализировали, и сейчас медики оказывают пострадавшей весь комплекс необходимой помощи.

Кроме того, оккупанты обстреляли село Михайловка в Новоалександровской общине — осколками российского артиллерийского снаряда ранен 70-летний мужчина.

Ранее мы писали о том, что в пятницу ночью, 30-го июня, российские оккупационные силы атаковали Украину ракетами С-300 и иранскими дронами-камикадзе.