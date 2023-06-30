О том, что украинцам, получившим право на возрастную пенсию, но решившим официальной работать и далее, с каждым последующим годом отрывается возможность на увеличение сумм пенсионных выплат, если отложить уход на покой на определенное время, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, размещенное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

В частности, размер основного пенсионного пособия, учитывая некоторую отсрочку, будет увеличиваться нижеуказанным образом:

на 0,5 процента — с каждым полным месяцем страхового стажа, начиная с месяца, последующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при смещении даты выхода на покой сроком до 60 месяцев;

на 0,75 процента — с каждым полным месяцем страхового стажа, начиная с месяца, последующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при смещении даты выхода на покой сроком более 60 месяцев.

Также, если пожилой украинец отложит дату своего выхода на пенсию на период менее 60 месяцев, то с каждым годом подобной отсрочки он сможет рассчитывать на надбавку к пособию в размере 6 процентов (0,5×12). За 2 года отсроченного выхода на пенсию — 12 процентов (0,5×24), а за 6 лет — 54 процента прибавки (72×0,75).

Следует учесть, что для получения такой отсрочки, необходимо заранее уведомить ПФУ — до наступления пенсионного возраста, иначе пособие назначат автоматически, с последующего дня после достижения пенсионного возраста.

Ранее мы писали о том, какие украинцы имеют право на начисление сразу 2-х ежемесячных госвыплат — социального и пенсионного пособий.