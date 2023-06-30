О том, какие числа внесены в прогнозный расчет темпов инфляции Министерства экономики Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Новини.LIVE».

В частности, согласно предварительным итогам 2023-го года, в Украине ожидается рост потребительских цен на уровне в 14,7 процента, и этому поспособствовало накопление существенных объемов стратегических запасов продуктов питания в основных, критически важных группах товаров. Кроме того, немаловажный фактор падения темпов инфляции с более, чем 20 процентов, как фиксировалось в 2022-м году, до сегодняшних, — постоянное оказание внешней финпомощи со стороны стран-партнеров, что дает возможность удерживать обменный курс национальной валюты в пределах умеренной ревальвации «и, таким образом, делает невозможным дестабилизацию внутренних цен».

Впрочем, еще остаются предпосылки к вероятному росту темпов инфляции, и это: разрушение Каховской ГЭС; повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей и бизнеса; возврат прежних ставок налогов на автотопливо, включая возвращение довоенного налогообложения ФЛП с августа 2023-го года.

Ранее мы писали, как в НБУ изменили инфляционный прогноз на 2023-й год.