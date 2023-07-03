О том, что данные изменения затронут только определенные категории пожилых граждан Украины, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и несколько сопутствующих норм действующего законодательства.

В частности, уже с 1-го июля, на 19,7 процента увеличатся пенсионные пособия согласно индивидуальному порядку, — от 100 гривен до 1 500 гривен, у тех граждан, кто вышел на заслуженный отдых в соответствии со специальными законами, и такие позитивные изменения затронут тех, кто ранее был трудоустроен:

государственным служащим;

работником органов местного самоуправления;

народным депутатом;

научным сотрудником любой категории.

Ранее наш информационный портал писал о том, что некоторые категории граждан Украины имеют право на начисление сразу 2-х ежемесячных госвыплат — социального и пенсионного пособий.