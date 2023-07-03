О том, что РФ не прекратит обстреливать Украину различными ракетами и иранскими дронами-камикадзе, и текущее отсутствие атак на Киев, фиксируемое в последнее время, вряд ли стоит принимать за снижение темпа ударов по столице, пишет «НБН», ссылаясь на заявление полковника, являющегося спикером Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, ВС РФ не намерена отказываться от террористических способов ведения войны, поскольку постоянно атакует мирные города нашей страны не только баллистическими ракетами, но и ударными БПЛА производства Ирана. В частности, прекращение обстрелов Киева в последние дни не указывает на какое-то ожидаемое уменьшение количества атак — оккупанты решили сделать паузу, и провести «какую-нибудь подготовку», или же «переориентируют свои силы» на иные направления.

Кроме того, для понимания реальной тактики вражеских обстрелов, необходимо ознакомиться со статистикой, согласно которой большинство ударов приходится на темное время суток, когда нашим ЗРК, мобильным огневым группам и пилотам истребительной авиации сложнее «отрабатывать» по целям, таким как ракеты или «Шахеды», без нужной «визуальной привязки».

Ранее мы писали о том, что сегодня путинские оккупационные силы атаковали Сумы ударными дронами.