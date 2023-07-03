О том, что нуждающимся категориям украинцев вскоре скорректируют размер соцпособия на оплату жилищно-коммунальных услуг в большую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на заявление члена комиссии-регулятора Руслана Кайдаша, прозвучавшее на YouTube-канале НКРЭКУ (Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

По словам Кайдаша, соцпособие на «коммуналку» уже в ближайшее время пересмотрят для некоторых украинцев, что напрямую связано это с поднятием тарифов на электричество, централизованные водоснабжение/водоотвод. В частности, на водоканалы возложили обязанность связаться с ПФУ, чтобы провести оперативный пересчет, что позволит в экстренном порядке откорректировать размеры субсидий уже в этом месяце. Однако, пока не идет речи об аналогичных мероприятиях, которые должны предпринять в облэнерго.

Ранее мы писали о том, что в Украине сократят список получателей соцпомощи на оплату коммунальных услуг.