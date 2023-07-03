О том, что вопреки вторжению РФ, за последние 2 года с момента открытия свободного рынка земли в нашей стране, средняя стоимость одного гектара поднялась на 20 процентов — до 39 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Людмилой Шемелинец во время телемарафона на YouTube-канале «УНІАН».

По словам Шемелинец, в 2021-м году средняя цена составляла 32 000 гривен/гектар, тогда как сегодня — уже минимум 39 000 гривен: среди регионов, лидирующих по стоимости земельных участков, — Ивано-Франковская область (74 000 гривен/гектар), Львовская и Киевская области (56 000 гривен/гектар), а также Полтавская и Тернопольская области (40 000 гривен/гектар).

Стоит отметить, что в октябре 2022-го года, усредненная стоимость одного гектара земли достигала 37 867 гривен, а в 2021-м году — 36 562 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине отменили некоторые нотариальные и регистрационные процессы, необходимые для вступления во владение земельными участками.