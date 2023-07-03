О том, что розничная стоимость автотоплива, которая в течение последних 6 месяцев только снижалась, сейчас резко перешла к росту, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания Enkorr.

Эксперты отмечают — еще за 7 дней до вступления в силу норм закона № 2618-ІХ о возвращении к довоенному налогообложению, на некоторых АЗС Украины, вследствие информационной паники, увеличили отпускные цены бензина на 0,2-3,2 гривны/литр. Также, подобное повышение стоимости коснулось и дизельного топлива — в среднем на 0,32 гривны/литр, до 43,4 гривны/литр, а на «БРСМ-Нефти» ценники на ДТ увеличили на 0,59 гривны/литр. Впрочем, крупные и премиальные АЗС («Укрнефть», WOG, OKKO, Socar, Shell, UPG, «Авантаж») удержали прежнюю стоимость автотоплива, но несколько сетей скорректировали цены сразу на 2 гривны/литр вверх. В целом, выросла закупочная цена на бензин марки «А-95» — на 1,75 гривны/литр, а дизтопливо подорожало на 1 гривну/литр, и как это отразилось на ценах АЗС, можно ознакомиться на таблице ниже:

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснял, как изменятся цены на автотопливо с июля.