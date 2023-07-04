О том, что в командовании армии Украины размышляют относительно возможностей постановки на вооружение F-18 как дополнительного типа боевых самолетов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, все запросы к странам-партнерам от Украины, касающиеся снабжения авиацией, сейчас сформированы. Однако Киев как рассматривал, так «и будет рассматривать в дальнейшем и другие типы авиатехники, которые могли бы усилить боевые возможности Воздушных сил». То есть, Украина не выбирает исключительно легкий многоцелевой F-16 с одним двигателем, поскольку существуют и прочие многофункциональные 2-двигательные самолеты, например, F-18, F-15 или «Eurofighter Typhoon» с дальними радиусами действия, которые могут нести на борту больше разного вооружения.

Спикер Воздушных сил подчеркнул — F-18, вероятно, станет вторым типом самолета, но на данный момент, Украина не может распылять свои силы и средства из-за ведения активных боевых действий. В частности, Киев определился «с тем самолетом, который может быстрее прийти», обеспечив преимущество ВСУ в воздухе, тем самым оказав поддержку наземным войскам — сейчас это самолет F-16 («есть где взять, и пилоты могут его освоить в короткие сроки»).

Ранее мы писали о том, что в Воздушных силах рассказали об изменении в тактике массированных обстрелов со стороны оккупантов.