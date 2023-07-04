О том, что ВСУ сохраняют высокие темпы наступательной операции в районе Бердянска, продвинувшись еще на несколько километров, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В частности, бойцы Сил обороны продолжают вытеснять оккупантов с их обустроенных позиций и перемещаются вперед — на Бердянском направлении отмечается максимальное продвижение в глубину обороны армии Путина на 2 километра, и ВСУ уже закрепились на достигнутых рубежах.

Несмотря на то, что враги оказывают ожесточенное сопротивление, защитники Украины продавили оборону оккупантов, уничтожив за прошедшие 24 часа 76 захватчиков и ранив еще 72 россиян. Также, ликвидирована разнообразная техника ВС РФ:

2 танка;

9 БТР;

2 пушки Д-30;

4 РСЗО «Град»;

3 БПЛА «Supercam»/«Ланцет»/«Орлан-10»;

2 пушки «Гиацинт-Б»;

1 САУ «Гиацинт-С»;

1 зенитный комплекс «Панцирь-С»;

1 ЗРК «Тор»;

2 САУ «Акация»;

1 станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы писали о том, как российские оккупанты пытаются замедлить контрнаступление ВСУ на юге.