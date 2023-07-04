О том, что ВСУ сохраняют высокие темпы наступательной операции в районе Бердянска, продвинувшись еще на несколько километров, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Facebook-аккаунте Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В частности, бойцы Сил обороны продолжают вытеснять оккупантов с их обустроенных позиций и перемещаются вперед — на Бердянском направлении отмечается максимальное продвижение в глубину обороны армии Путина на 2 километра, и ВСУ уже закрепились на достигнутых рубежах.
Несмотря на то, что враги оказывают ожесточенное сопротивление, защитники Украины продавили оборону оккупантов, уничтожив за прошедшие 24 часа 76 захватчиков и ранив еще 72 россиян. Также, ликвидирована разнообразная техника ВС РФ:
- 2 танка;
- 9 БТР;
- 2 пушки Д-30;
- 4 РСЗО «Град»;
- 3 БПЛА «Supercam»/«Ланцет»/«Орлан-10»;
- 2 пушки «Гиацинт-Б»;
- 1 САУ «Гиацинт-С»;
- 1 зенитный комплекс «Панцирь-С»;
- 1 ЗРК «Тор»;
- 2 САУ «Акация»;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы.
Ранее мы писали о том, как российские оккупанты пытаются замедлить контрнаступление ВСУ на юге.