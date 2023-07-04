О том, что украинцам, получающим пенсии от государства, но возобновившим трудовую/бизнес-деятельность, необходимо поставить в известность об этом Пенсионный Фонд в течение 10 дней, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, если информация, касающаяся трудоустройства пенсионера отсутствует в «Реестре застрахованных лиц», следует предоставить надлежащую документацию, подтверждающую занятость данного лица, подав соответствующее заявления удаленно через личный кабинет на web-портале электронных услуг Пенсионного Фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП). В обратном случае есть реальный риск потери пенсионного пособия, так как средства, полученные как «переплата», придется вернуть в госбюджет.

Таким образом, если пенсионер утаил сведения касательно своей трудовой деятельности, а в ПФУ выявили такую информацию в прочих госреестрах, например, данные о регистрации физического или юрлица-предпринимателя, нарушителю поначалу предложат вернуть переплаченные средства в добровольном порядке, а при отказе — станут отчислять по 20 процентов из будущих пенсионных выплат.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объяснили, в каких случаях можно получать пенсию и соцпомощь одновременно.