О том, как можно оформить подобную соцпомощь от государства некоторым нуждающимся украинцам, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.
В частности, такая льгота на «коммуналку» дается семьям с тремя и более детьми, вне зависимости от типа жилья, в котором они проживают или формы собственности на дом/квартиру, и можно рассчитывать на скидки:
- в оплате жилья соответствующего нормам, указанным в законодательстве (21 кв. метр на каждого члена семьи, постоянно проживающего в помещении/доме, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- в оплате коммунальных услуг (снабжение газом/электричеством);
- в оплате сжиженного баллонного газа, предназначенного на бытовые нужды (согласно нормам и соцнормативам, установленным Кабмином);
- в оплате топлива (при отсутствии подключения к центральному теплоснабжению).
Для получения вышеописанной 50-процентной скидки, необходимо предоставить органам соцзащиты населения документы, подтверждающие право многодетной семьи на получение льготы — специальное удостоверение.
Кроме того, подавать документацию следует в ПФУ одним из нижеуказанных способов:
- обратиться в сервисный центр ПФУ/уполномоченным должностным лицам исполнительного органа в сельском, поселковом, горсовете соответствующих общие или в центр предоставления админуслуг (ЦПАУ);
- отправить запрос через почту в адрес органа ПФУ;
- удаленно — на сайте е-услуг ПФУ, в мобильном приложении фонда или в «Діє».
Ранее мы писали о том, что в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг рассказали, увеличат ли размер субсидий после недавнего повышения тарифов на электричество и воду.