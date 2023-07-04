О том, как можно оформить подобную соцпомощь от государства некоторым нуждающимся украинцам, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

В частности, такая льгота на «коммуналку» дается семьям с тремя и более детьми, вне зависимости от типа жилья, в котором они проживают или формы собственности на дом/квартиру, и можно рассчитывать на скидки:

в оплате жилья соответствующего нормам, указанным в законодательстве (21 кв. метр на каждого члена семьи, постоянно проживающего в помещении/доме, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

в оплате коммунальных услуг (снабжение газом/электричеством);

в оплате сжиженного баллонного газа, предназначенного на бытовые нужды (согласно нормам и соцнормативам, установленным Кабмином);

в оплате топлива (при отсутствии подключения к центральному теплоснабжению).

Для получения вышеописанной 50-процентной скидки, необходимо предоставить органам соцзащиты населения документы, подтверждающие право многодетной семьи на получение льготы — специальное удостоверение.

Кроме того, подавать документацию следует в ПФУ одним из нижеуказанных способов:

обратиться в сервисный центр ПФУ/уполномоченным должностным лицам исполнительного органа в сельском, поселковом, горсовете соответствующих общие или в центр предоставления админуслуг (ЦПАУ);

отправить запрос через почту в адрес органа ПФУ;

удаленно — на сайте е-услуг ПФУ, в мобильном приложении фонда или в «Діє».

Ранее мы писали о том, что в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг рассказали, увеличат ли размер субсидий после недавнего повышения тарифов на электричество и воду.