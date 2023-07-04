О том, что в нашей стране больше не будут предупреждать соответствующие структуры относительно повышения розничных цен на социальные продукты питания, при условии поднятия стоимости в пределах определенных процентов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно постановлению Кабмина от 19-го июня текущего года №650 «О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечения стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения», госрегулирование стоимости на протяжении действия военного положения допускается в диапазоне, учитывающем торговые надбавки/наценки в 10 процентов (вместо предыдущих 5 процентов) лишь на этот список продуктов питания, и коснется:

муки пшеничной высшего сорта;

молока пастеризованного, жирностью в 2,5 процента (в пленочной упаковке);

яиц куриных (категория С1),

мяса птицы (тушек/полутушек курицы);

рафинированного растительного масла из семян подсолнечника;

ржано-пшеничных хлебобулочных изделий.

Ранее мы писали о том, как с приходом августа в Украине снова подорожает десяток куриных яиц.