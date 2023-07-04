О том, что Украина сможет вступить в НАТО, по примеру Швеции и Финляндии, то есть исключив предварительное выполнение «Плана действий по членству в Альянсе», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, опубликованное изданием La Repubblica.

По словам Клеверли, Украина может стать членом Североатлантического Альянса без привычной «волокиты», как это уже случилось со Швецией и Финляндией, поскольку Киев получил богатый опыт в налаживании поставок западных систем вооружений, включая и необходимое обучение по овладению «натовскими стандартами».

Впрочем, глава МИД Великобритании не предоставил уточненной информации, когда именно произойдет данное долгожданное событие.

Ранее наш информационный портал писал о том, как спикер главы государства Владимира Зеленского Сергей Никифоров высказался об участии президента в саммите Североатлантического Альянса.