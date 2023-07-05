О том, что армия государства-террориста, похоже, утратила почти 50 процентов своей боеспособности в ходе войны против нашей страны, потеряв, по меньшей мере, более 2 000 танков, при этом, основной удар ВСУ все еще не начался, пишет «НБН», ссылаясь на заявление начальника Штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина, опубликованное в Financial Times.

По словам Радакина, за 2022-й год, российская армия выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ в состоянии изготавливать лишь 1 млн снарядов в год. Кроме того, ВС РФ не досчитались 2 500 танков, и в лучшем случае, ВПК сможет производить только 200 танков/ежегодно.

Помимо этого, начальник британского Штаба обороны подчеркнул — контрнаступление ВСУ не продвигается «медленно» как предполагают со стороны, поскольку сопротивление РФ «никогда не было единичным актом», а военная стратегия Украины заключается в растягивании фронта и нанесении ударов, которые методично ломают оборонительные линии оккупантов.

Также, «более сильная, чем ожидалось» плотность минных заграждений РФ, как и отсутствие у Украины серьезного прикрытия с воздуха, и неполучение всей техники, которую желал Киев, весьма усложнили текущую кампанию. Таким образом, следует учесть — «Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет сил для собственного контрнаступления».

Ранее мы писали о том, что в МИД Великобритании анонсировали изменения в процедуре интеграции Украины в НАТО.