О том, что данные проценты определяются каждому домохозяйству в индивидуальном порядке, и привязаны к среднемесячному суммарному доходу на одну особу, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, размещенное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

В частности, ЖКУ-субсидия может назначаться только при условии существования различий между суммой оплаты за «коммуналку» в границах соцнорм/нормативов и размером надлежащего платежа, зависимого от указанного обязательного процента платежа. Для определения данного процента платежа, следует произвести:

расчет размера среднемесячного суммарного дохода домохозяйства;

деление размера среднемесячного суммарного дохода на число членов в домохозяйстве, с установлением среднемесячного дохода на каждого человека;

деление размера дохода одной особы на прожиточный минимум на одного человека (на данный момент — 2 589 гривен);

деление выясненного результата на 2 (на базовый коэффициент, применяемый при начислении ЖКУ-субсидии), после чего — умножение на 15 процентов.

Размер обязательного платежа можно получить, если соответствующий процент платежа помножить на сумму среднемесячного суммарного дохода домохозяйства.

Ранее мы писали о том, что вскоре субсидии на «коммуналку» будут получать лишь некоторые категории украинцев.