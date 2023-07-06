О том, что чиновники, нардепы, судьи и прочие госслужащие, должны будут вносить в свои декларации сведения, касающиеся приобретения/реализации долларов или евро, если такая операция превышает предельную сумму, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №9457, внесенный Кабмином в лице Нацагентства по предотвращению коррупции на рассмотрение парламента, и опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В соответствии с положениями указанного проекта закона, надлежащую информацию следует отражать в декларации, если размер осуществленной операции с иностранной валютой превысил размер 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1-е января подотчетного года (если взять текущий год — это 134 000 гривен или примерно 3 500 долларов США).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «Центре противодействия коррупции» рассказали о новых интересных закупках продуктов Минобороны Украины.