О том, что страна-агрессор боится вероятных атак ВСУ с применением ракет Storm Shadow по Крымскому мосту, и потому начала устанавливать на этом объекте своеобразную защиту, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале движения сопротивления «АТЕШ».

Согласно сведениям, которыми располагают партизаны, сотрудники российских спецслужб, прибывшие на территорию временно оккупированного Крыма из Москвы, уже разместили на конструкции угловые отражатели, предварительно окрашенные в серый цвет. Подобным образом, оккупанты надеются обезопасить свое «достояние» от ударов ракетами Storm Shadow.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали, что предпринимают захватчики для удержания Крымского полуострова.