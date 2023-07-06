О том, как смерть либо насильственная отставка кремлевского тирана Владимира Путина скажется на Украине, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование относительно падения путинского режима и вероятности худшего варианта развития событий для нашей страны, сделанное главой ГУР Министерства обороны Кириллом Будановым в интервью для издания The Times.

По словам Буданова, Россия не продолжит войну с Украиной после ухода Путина, поскольку ни один житель в крупных городах РФ не готов к этому. В частности, простые российские обыватели, видя военные действия исключительно посредством телевизора, только могут утверждать: «ага, война, катайся, иди, воюй, да что угодно».

Глава ГУР МОУ подчеркнул — после массового получения россиянами приказов о призыве, те станут искать любые способы, которые позволят не попасть на войну им самим, так как «для них это не вариант».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Кирилл Буданов рассказал, изменилась ли ситуация вокруг заминированной ВС РФ Запорожской атомной электростанции.