О том, что армия страны-агрессора даже не догадываются, в каком месте возможен основной прорыв ВСУ в период контрнаступления на Бердянск и Мелитополь, и по этой причине, россияне регулярно перемещают свои подразделения на прочие направления, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, прозвучавшее на YouTube-канале «Військове телебачення України».

По словам Шершня, обстановка на фронте остается динамичной, но контролируемой — на участках, где ведется наступление ВСУ, враги сосредоточены на недопущении продвижения защитников нашей страны. Также, вопреки тщательному минированию территорий, у Сил обороны существует четкий план военной операции — продолжать закрепляться и наносить максимальное огневое поражение потенциалу ВС РФ, сохраняя готовность «номер 1 к продолжению наступления».

Спикера Сил обороны Таврического направления подчеркнул:

Враг не знает и не догадывается, где может произойти большой прорыв, он перебрасывает постоянно подразделения на разные направления, чтобы просчитать наши действия.

Стоит отметить, что за последние 24 часа, у россиян — 116 человек убитыми и 190 ранеными, а также уничтожено 47 единиц различного вооружения и техники.

Ранее мы писали о том, что Минобороны Великобритании сообщило — РФ стягивает войска со всей страны и направляет их в Украину в надежде остановить контрнаступление ВСУ.