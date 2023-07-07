О том, что данная запланированная индексация в 19,7 процента, затронула лишь некоторых граждан пожилого возраста, а также как выросли суммы пенсий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Пенсионного Фонда Украины.

В частности, размер пособий отдельно взятых категорий пенсионеров изменился нижеуказанным образом:

наиболее подросли выплаты у экс-нардепов — в среднем, на 1 450 гривен;

чуть менее повысили пособия бывшим государственным служащим — до 1 046 гривен;

несколько меньшие доплаты предусмотрены длят экс-работников органов местного самоуправления — до 635 гривен;

бывшие научные сотрудники, в рамках июльской индексации, получат еще меньше — до 423 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях, станут выплачивать пособие из украинского госбюджета лишь в случае отсутствия аналогичных отчислений со стороны государства-террориста.