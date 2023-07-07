О том, можно ли отказаться от оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в период действия военного положения, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в Facebook-группе «Юридический советчик для ВПЛ».

Бытовым потребителям разрешается не оплачивать коммунальные услуги за время, когда они не могли воспользоваться услугами ЖКУ (и нет показаний счетчиков) из-за продолжительного отсутствия (более 30 календарных дней) при условии, что это можно документально подтвердить. Также, граждане Украины располагают правом на отказ от оплаты «коммуналки», если подобные услуги вовсе не предоставлялись. Отметим, что потребителям могут уменьшить суммы в «платежках», если услуги оказывались не в полном объеме.

Следует подчеркнуть, что на данный момент запрещается взимать задолженности за коммунальные услуги, образовавшиеся после 24-го февраля 2022-го года до окончания боевых действий или освобождения временно оккупированных территорий, внесенных в перечень Минреинтеграции, если есть документальное обоснование — потребители выехали с места своего проживания.

Таким образом, сейчас компаниям-поставщикам ЖКУ дается право лишь на:

предупреждение потребителей относительно наличия долга с требованием его оплаты;

обращение в суд с иском о взыскании задолженностей, возникших до 24-го февраля 2022-го года;

обращение в суд с иском о взыскании задолженностей, возникших после 24-го февраля 2022-го года, если территории не входят в список Минреинтеграции.

Кроме того, «коммунальщикам» воспрещается насчитывать либо взимать штрафы/пени, инфляционные начисления или годовые проценты на долг, образовавшийся за неуплату ЖКУ.

Ранее мы писали о том, что информацию, касающуюся долгов за поставки электроэнергии, вскоре станут предоставлять «Украинскому бюро кредитных историй» (УБКИ), чем испортят финансовую историю потребителя.