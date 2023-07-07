О том, почему государство-террорист запускает крылатые «Калибры» примерно в 3 раза реже, чем ракеты «воздух-земля» Х-101/Х-555, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных Сил ВСУ Юрием Игнатом во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, Генштаб ВСУ и ГУР МОУ располагает данными, касающимися того, что российский военно-промышленный комплекс в состоянии производить лишь около 30 «Калибров» в месяц. Именно по этой причине, несмотря на достаточное количество кораблей-носителей в акватории Черного моря, страна-агрессор выпускает по Украине от 10 до 15 «Калибров» за один раз. Спикер Воздушных Сил подчеркнул, что если бы у оккупантов было больше этих крылатых ракет, то и «летело бы на нас больше этого хлама».

Впрочем, по некоторым сведениям, по состоянию на середину июня, у РФ еще осталось приблизительно столько ракет:

150 крылатых «Калибров»;

90 Х-101/Х-555;

140 баллистических «Искандеров-М»;

45 тактических «Искандеров-К»;

80 гиперзвуковых «Кинжалов»;

180 Х-22.

Ранее мы писали о том, что президент США Джозеф Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов в Украину.