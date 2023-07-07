О том, что государство-террорист начало подготовку к своей привычной тактике, скапливая «живую силу» сразу по нескольким направлениям, на которых прирост вражеских сил, с начала этой недели, суммарно достиг около 10 000 солдат, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, на территории Мариупольского района фиксируется прибытие огромного количества оккупантов (от 7 000 до 10 000), которых концентрированно разместят по 3 направлениям: Бердянскому (вдоль прибрежной зоны Азова); Пологовскому (от Никольского по направлению к Розовке) и Угледарскому (от Никольского по направлению к селу Малоянисоль). Кроме того, оккупанты интенсивно перемещают военную технику, включая танки, по направлению к Бердянску, впрочем, вся указанная бронетехника — устаревшей модификации и в малом количестве.

Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что подобная «перегруппировка» оккупантов создает впечатление подготовки россиян к осуществлению новых «мясных штурмов» или перехода к «мясной защите».

Ранее мы писали о том, что в течение последних 24 часов, украинские защитники провели 30 боестолкновений с войсками РФ.