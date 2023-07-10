О том, как сейчас идут аварийно-спасательные мероприятия на территории обстрелянного города Орехов в Запорожской области, где от атаки оккупантов повреждения получили несколько гражданских объектов, пишет «НБН», ссылаясь подробный фоторепортаж, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, для ликвидации последствий российского удара, специалистам-спасателям пришлось привлечь различную инженерную технику, способствующую аккуратному разбору завалов разрушенного здания, где ранее люди пытались получить гуманитарную помощь.

Ранее наш информационный портал писал о том, что на территории Польши с нашими соотечественниками произошло трагическое ЧП, закончившееся смертью для одного из граждан Украины.