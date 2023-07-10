О том, что уверенно говорить касательно возможности отступления ВС РФ пока еще не стоит, поскольку в течение последнего месяца, враги подтянули дополнительные силы на оккупированную часть Запорожской области, пишет «НБН», ссылаясь на заявление городского главы Мелитополя Ивана Федорова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Федорова, прямо сейчас, с территории временно захваченного Крымского полуострова, через Херсонщину и из Новоазовска, через Мариуполь, на Запорожское направление, оккупанты массово подвозят различную технику, «и пока еще живую силу врага».

Также, в самом Мелитополе, эти «новые партии рашистов» расселяются по домам и квартирам. Мэр Мелитополя подчеркнул, что армия Путина, традиционно прячется за спинами мирного населения: занято помещения церкви в густо населенном районе, где рядом расположены медучреждение, детский сад и приют для несовершеннолетних.

Федоров уверен — россияне провели хорошую подготовку к контрнаступлению ВСУ, и потому деоккупировать юг станет весьма непростой задачей, но Силы обороны нашей страны «точно сделают это, а мы должны всеми силами им помогать».

Ранее мы писали о том, что ВС РФ оказались в оперативном окружении войск Вооруженных сил Украины и вряд ли смогут оттуда выбраться.