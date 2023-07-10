О том, стоит ли рассчитывать на возврат старого устройства после процедуры поверки, и в каких ситуациях можно ожидать установки нового счетчика, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания «ГазПравда».

Если прохождение регулярной поверки завершилось успехом, специалисты газораспределяющей компании обязаны возвратить газовый счетчик, и установить на прежнее место на протяжении 2-х месяцев с даты его изъятия. Также, при принятии предварительного решения относительно ремонта учитывающего устройства, то после ранних мероприятий, облгазы должны смонтировать ранее снятый счетчик газа, заменив временно установленный из резервного фонда счетчик, на протяжении 2-х месяцев со дня его отправки на экспертизу.

Кроме того, если было принято решение касательно невозможности/нецелесообразности восстановления газового счетчика, то газораспределяющая компания обязана на протяжении 15 рабочих дней после предоставления результатов этой проверки (но не позднее 2-х месяцев после изъятия счетчика на поверку), на бесплатной основе установить свой счетчик для последующего учета потребления газа (не может превышать размеры бытового счетчика), и одновременно отдать домовладельцу его старый счетчик, добавив уведомление в письменном виде об итогах проверки, включая и надлежащее решение о невозможности ремонта.

Ранее мы писали о том, кто именно должен оплачивать процедуру поверки газового счетчика.