О том, что с 11-го июля в нашей стране существенно ограничат реализацию табачных изделий и запретят курение электронных сигарет в общественных местах, вследствие вступления в силу закона о мерах по предупреждению и уменьшению употребления соответствующих изделий, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в Telegram-канале Госпотребслужбы Украины.

В частности, не допускается продажа изделий из табака, если в них есть содержание нижеуказанных веществ:

витаминов/псевдополезных добавок;

кофеина/таурина/энергетиков;

окрашивающих дым в нестандартные цвета;

облегчающих усвоение никотина организмом.

Помимо этого, документом предусматривается ограничение на продажу жидкостей к электронным сигаретам, будь те с никотином или без, если их состав включает добавки, или же:

объем контейнера для заправки превышает 10 мл;

объем одноразовой э-сигареты/картриджей — более 2 мл;

содержание никотина — более 20 мг в 1 мл.

Также, запретят реализацию сигарет и развесного табака с характерным вкусом и запахом дыма, в составе которых есть никотиновые/вкусовые/ароматические добавки.

За несоблюдение вышеописанного закона, вводятся штрафы в размере 20 000 гривен при первой фиксации нарушения, а при повторной — 50 000 гривен.

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