О том, что для продолжения получения пенсии гражданами Украины, которое оказались за границей, данным лицам будет необходимо каждый год проходить один из видов верификации, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №9453 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам», уже одобренный Кабинетом Министров, и опубликованный для ознакомления на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, указанным законопроектом предусматривается выплата пенсий украинцам, которые нашли убежище за рубежом исключительно на ранее открытые счета в определенных финучреждениях Украины. Однако для получения таких выплат, следует ежегодно, до 31-го декабря, пройти процесс физической идентификации нижеуказанными способами:

используя «Дія. Підпис» (Дія ID) в персональном электронном кабинете на web-портале электронных услуг Пенсионного Фонда Украины;

лично предоставив свое удостоверение о местожительстве консульским должностным лицам.

Ранее наш информационный портал писал о том, как увеличились пособия у чиновников, депутатов и ученых после июльской индексации пенсий.