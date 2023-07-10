О том, что на указанной части территории Украины запланировали проведение эвакуацию из пятикилометровой зоны, граничащей со страной-агрессором, и это напрямую связано с высокой интенсивностью артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице Сумской областной военной администрации.

По словам главы Сумской ОВА Владимира Артюха, такое решение вызвано постоянными артиллерийскими обстрелами приграничных общин, темпы которых за последнее время значительно возросли, включая и то, что путинская армия уже фактически уничтожила инфраструктуру/объекты, обеспечивающие жизнедеятельность/частные дома, однако главная причина — избежать дальнейших смертей мирных украинцев. В частности, если с января по июль текущего года, от обстрелов ВС РФ погибли 35 гражданских лиц, то в течение последнего месяца — 17 человек, из которых 1 ребенок.

Кроме того, из-за нахождения в 5-километровой зоне гражданских жителей, защитники Украины попросту не успевают эффективно отреагировать на атаки врага, и адекватно действовать в ответ — это подвергнет местных еще большей опасности.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ отчитались об успехах защитников на нескольких направлениях.