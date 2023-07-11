О том, что в ночь на этот вторник, 11-е июля, на территории временно оккупированного поселка Новоалексеевка в Геническом районе Херсонской области, прогремела серия взрывов поблизости от местного зернохранилища, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале городской главы города Мелитополь Ивана Федорова.

По словам Федорова, в этот раз ночная «бавовна» интенсивно расцвела в «глубоком тылу» — на захваченном путинской армией элеваторе, расположенном в пока оккупированной Новоалексеевке. Стоит подчеркнуть, что на элеваторе явно хранилось не зерно, поскольку звуки детонации фиксировались до самого наступления рассвета.

Мэр Мелитополя отметил, что более развернутых подробностей пока нет, но их точно вскоре предоставит Генеральный штаб ВСУ.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Иван Федоров оценил вероятность отступления оккупантов на Запорожском направлении.