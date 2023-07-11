О том, что во время такого простоя, сотрудникам обязаны выплачивать определенную часть заработной платы, но зачисляется ли подобный период в страховой стаж, требуемый при расчете пенсионного пособия, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Социальной информационной платформы».

В частности, на вопрос украинца, учитывается ли его страховой стаж полностью или частично, в ситуации, когда предприятие перешло на вынужденный простой, эксперты дали ответ, что подобное возможно лишь если работнику выплачивается официальная «минималка» в сумме 6 700 гривен (засчитывается полной месяц), так как для «зачисления 1 месяца страхового стажа необходимо, чтобы был уплачен минимальный взнос, исчисляемый от минимальной заработной платы». Таким образом, если сотрудник получает только часть минимальной зарплаты, то и учитывать станут страховой стаж, пропорциональный сумме взноса с «минималки».

Следует отметить, что период простоя предприятия, вызванный не самим работником, оплачивается из расчета не ниже 60 процентов тарифной ставки надлежащего разряда/оклада.

Ранее наш информационный портал писал о том, как подтвердить свой страховой стаж, если утеряна трудовая книжка.