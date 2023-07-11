О том, что Германия подтвердила отправление в Украину еще одного пакета помощи на сумму в 600 миллионов евро, пишет «НБН», ссылаясь на сегодняшнее заявление главы Министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса, прозвучавшее в период проведения саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, и опубликованное «Европейской правдой».

По словам Бориса Писториуса, указанный пакет военной помощи соответствует основным приоритетам Украины, таким как: современные средства противовоздушной обороны, а также танки и артиллерия. Глава Минобороны Германии подчеркнул, что подобным образом, его страна вносит важный вклад в укрепление способности Украины «выстоять в войне с РФ».

Как стало известно, в этом пакете Украина должна получить 2 пусковые установки для ПЗРК Patriot, 40 БМП «Marder», 25 танков «Leopard-1» и 1 систему из нескольких БПЛА «Luna».

Ранее наш информационный портал писал о том, что народный депутат ВРУ Алексей Гончаренко опубликовал ответ генсека НАТО Столтенберга на поставленный ему вопрос относительно приглашения Украины в Североатлантический Альянс.