О том, какие поправки к существующему механизму, касающемуся долгосрочной аренды государственных земель, предлагают ввести нардепы, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №7588, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Предполагается, что подобные изменения позволят усовершенствовать процесс по использованию земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государству. В частности, будет аннулировано право на постоянное пользование данными участками, включая нижеуказанные нововведения:

скорректируют порядок касательно оформления прав постоянного пользования такими земельными участками;

запретят передачу участков в государственной собственности, уже арендуемых предприятиями, в последующую субаренду, и допустят это лишь после результатов новых земельных торгов;

увеличат поступления в бюджеты местных органов власти, вследствие дополнительной платы за участки.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минагрополитики назвали регионы с самыми дорогими гектарами.