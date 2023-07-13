О том, почему именно сегодня, 13-го июля, оккупанты снова атаковали остров Змеиный, сбросив на украинскую землю фугасную бомбу, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, озвученное спикером Сил Обороны Юга Наталией Гуменюк в эфире YouTube-канала «24-канал».

По словам Гуменюк, в среду, 12-го июля, захватчики провели мощные мероприятия по изучению обстановки, и уже сегодня, после восхода Солнца, не смогли удержаться, и все же отбомбились по острову Змеиный, «скинув туда фугасную авиационную бомбу».

По мнению спикера Сил Обороны Юга, россияне начали атаковать и обстреливать остров Змеиный из-за «зернового соглашения», которое сами и заблокировали: такие действия скорее являются «знаками внимания», связанными с «зерновой сделкой», поскольку 17-го июля «все, что по ней было заключено», должно быть либо автоматически продлено, «либо опять начнутся капризы россиян».

Ранее мы писали о том, что Андрющенко сообщил об уничтожении казармы с «кадыровцами» в Мариуполе.