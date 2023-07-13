О том, какой период станет наиболее удачным для национальной валюты, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз главы департамента казначейских операций «Юнекс-Банка» Анны Золотько, опубликованный «24-каналом».

Эксперт отметила, что в течение последней недели, курс продажи доллара находился в довольно узком ценовом диапазоне: от 37,13 гривны до 37,20 гривны. Анна Золотько указала на существование периода, в который американская валюта традиционно может немного «просесть», а гривна, наоборот, — серьезно укрепиться: такое время обычно выпадает на середину месяца. На данный момент, разница между официальным и наличным курсом сократилась до менее, чем 1 процента, и по этой причине, последующих «сдвигов» курса в сторону усиления национальной валюты ожидать уже не стоит — курс продажи наличного доллара будет варьироваться в ценовом коридоре от 36,9 гривны до 37,3 гривны.

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