О том, что с пенсионеров могут взимать до половины суммы пенсионных выплат в случае вынесения соответствующего судебного решения или существования аналогичных документов, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об исполнительном производстве», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, в Украине допускается проведение отчислений из пенсионных пособий в размере от 20 до 50 процентов, в зависимости от определенных обстоятельств при наличии надлежащих юридических решений или документов, если образовались задолженности по нижеуказанным отчислениям:

содержанию членов семьи (алиментам);

возмещению убытков, которые связаны с хищением имущества предприятий и организаций;

компенсации ущерба за увечье или подобный вред здоровью/смерть пострадавшей особы;

возврату излишне полученных сумм зарплаты в ситуациях, предусмотренных законом.

Ранее наш информационный портал писал о том, в каких случаях с пенсионеров могут взимать до 20 процентов их пособий.