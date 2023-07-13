О том, что в Украину уже поступили американские кассетные боеприпасы, однако Силы обороны пока не приступили к их применению, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александром Тарнавским, и опубликованную в CNN.

По словам Тарнавского, украинская армия уже получила эти кассетные боеприпасы, однако еще ими не воспользовалась, хотя данные снаряды помогут в радикальном изменении текущей ситуации на поле боя. Кроме того, даже сами оккупанты осознают — с этими боеприпасами защитники будут иметь огромное преимущество, поскольку «это очень мощное оружие», но пока высшему командованию ВСУ необходимо определиться с «участками территории, где это может быть использовано».

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» подчеркнул:

Россияне думают, что мы будем использовать кассетные боеприпасы на всех участках фронта. Это не так. Но они очень переживают.

Ранее мы писали о том, что военный эксперт объяснил, что дадут кассетные боеприпасы защитникам Украины на фронте.