О том, что Москва напрасно воспринимает отправку в Украину боевых самолетов F-16 открытой «угрозой в ядерной сфере», поскольку единственная действительно реальная опасность для страны-агрессора — нечто иное и гораздо более близкое, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, единственной угрозой для РФ являются украинские солдаты — именно их Путин и Компания должны опасаться более всего. При этом, Украина не собирается отклоняться от графика, и получит F-16 своевременно, а «Россия это проглотит, несмотря на болтовню Лаврова».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в РФ гордятся новым кораблем «Циклон» для атак на Украину, однако пропагандисты врут о возможностях ракетоносителя.