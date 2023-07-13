О том, как граждане могут получить полагающуюся им сумму в 5 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале Министерства социальной политики Украины.

В частности, теперь пострадавшие от разлива Каховского водохранилища, могут рассчитывать на выплату 5 000 гривен, вне зависимости от того, были ли они ранее зарегистрированы в качестве внутренне-перемещенного лица или получали ежемесячную соцпомощь на проживание. Таким образом, в соответствии с изменениями, одобренными Кабмином, аннулируется необходимость проверки особ (проживающих в подтопленных районах Херсонской и Николаевской областей), которые претендовали на назначение этой финпомощи, на предмет того, получали ли они ранее соцпомощь как переселенцы.

Для подачи заявки на получение указанной соцпомощи, следует подать заявку в любое управление органов соцзащиты до 31-го августа текущего года (включительно). Выдавать средства станут посредством «Укрпочты»/учреждений уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

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