О том, как со следующего года вновь увеличится стаж, основываясь на котором и определяется пенсия по возрасту, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, размещенное на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

В соответствии с информацией ПФУ, в 2024-м году, для выхода на пенсию в 60 лет, следует скопить не менее 31 года стажа, в обратном случае, для ухода на покой, придется ожидать исполнения 63 или 65 лет.

Следует отметить, что и требования к стажу к 65 годам также ужесточат:

с этого года потребуется от 15 до 20 лет;

с 2024-го года — от 15 до 21 года;

с 2025-го года — от 15 до 22 лет;

с 2026-го года — от 15 до 23 лет;

с 2027-го года — от 15 до 24 лет;

с 2028-мо года — от 15 до 25 лет.

Кроме того, в ПФУ предупредили, что в 2024-му не будет проведена инфляционная индексация размера минимальной пенсии.

Ранее мы писали о том, что с пенсионеров могут взимать до половины суммы пенсионных выплат в случае вынесения соответствующего судебного решения или существования аналогичных документов.