О том, что бесплатные коммунальные услуги полагаются некоторым гражданам, проживающим в сельских районах, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Как отмечают в ПФУ, правом на получение подобной скидки обладают сельские жители, ранее трудоустроенные в качестве:

педагогического работника;

медицинского/фармацевтического сотрудника;

специалиста по защите растений/агронома;

смотрителя музея/библиотекаря;

сотрудника государственного или коммунального учреждения культуры/учебного заведения сферы культуры.

Стоит уточнить — такая льгота предоставляются не всем гражданам, а только тем, у кого низкий доход: сумма среднемесячного дохода семьи за предыдущие полгода, в расчете на 1 особу, не должна превышать величину дохода, дающую право на налоговую соцльготу (3 760 гривен). Также, скидку начисляют на 12 месяцев, с месяца выявления соответствующего права. Для этого гражданину необходимо предоставить справку/записи из трудовой книжки с информацией, свидетельствующей о работе в сельской местности по вышеуказанным специальностям.

Кроме того, следует составить заявку о предоставлении льгот на оплату «коммуналки», приобретение твердого топлива/сжиженного газа, для чего потребуется документация, подтверждающая проживание гражданина в сельской местности: заявление и все документы подаются в ПФУ удаленно или в личном порядке.

Ранее мы писали о том, что эксперты рассказали, в каких случаях можно не оплачивать коммунальные услуги.