О том, что украинским переселенцам неправомерно выплатили почти 900 миллионов гривен соцпомощи от государства, и на эти средства можно было приобрести более 500 БПЛА для ВСУ и не только, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте Счетной палаты Украины.

В соответствии с данными, которыми располагают аудиторы Счетной палаты, более 151 000 переселенцев покинули территорию Украины после полномасштабного вторжения РФ, и 94 000 таких граждан продолжают получать выплаты из госбюджета. В частности, в счетном ведомстве провели подсчеты: переселенцы обманным путем получили минимум 893 миллиона гривен, и на эти деньги можно было бы купить либо 5 «Байрактаров», либо 610 ударных дронов для защитников Украины. Отдельно стоит подчеркнуть, что некоторым переселенцам продолжают осуществлять подобные выплаты, поскольку проверить реальное место проживание ВПЛ весьма затруднительно, в особенности у тех, кто оформил соцпомощь посредством «Дії».

Ранее мы писали о том, что Кабмин внес поправки в процесс, касающийся критериев начисления единовременной денежной помощи для лиц, пострадавших вследствие российского теракта на Каховской гидроэлектростанции.