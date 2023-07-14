О том, что в Пентагоне уверены — у Америки, в отличие от России, достаточно ресурсов для оказания всесторонней поддержки нашему государству в войне с путинской армией, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя американского оборонного ведомства Пэта Райдера, опубликованное на официальной странице Министерства обороны США.

По словам Райдера, основной разницей между американцами и россиянами является то, что РФ находится в изоляции, и никто, за исключением Ирана (когда дело доходит до военных поставок), не снабжает страну-агрессора. В то же время, США, напротив, плодотворно сотрудничают с более чем 50-ю государствами мира для обеспечения Украины и стабильной работы своих оборонно-промышленных баз, что способствует эффективному и относительно быстрому предоставлению помощи нашей стране.

Представитель Пентагона подчеркнул — подобных запасов хватит не только для помощи Украине, но и для защиты Североатлантического Альянса.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ озвучили количество уничтоженных наземных объектов РФ за последние сутки, по состоянию на 14-е июля.