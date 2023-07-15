О том, что оккупанты 18 раз наносили удары по приграничным районы этой области на протяжении пятницы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Сумской ОВА.

Как стало известно, оккупационная армия РФ вела обстрелы из различных систем вооружений, и атакам подверглись территории Новослободской, Хотинской, Краснопольской, Середино-Будской, Эсманской, Дружбовской, Глуховской и Белопольской общин. Вследствие минометных ударов ВС РФ по Хотинской общине, было повреждено 2 комбайна и 2 трактора, находящихся в собственности частной агрофирме.

Всего же, в соответствии с данными Сумской ОВА, ночью и утром армия Путина совершила 5 обстрелов приграничья — зафиксировано 33 взрыва, к счастью, согласно предварительной информации — потерпевших нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Силах Обороны сообщали, как изменилась ситуация на Таврическом направлении 14-го июля.